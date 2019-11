Friesoythe (dpa/lni) - Bei einem Auffahrunfall an einer Baustellenampel in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) sind in der Nacht zum Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Eine 30-jährige Autofahrerin habe ein anderes dort haltendes Auto übersehen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Sie prallte fast ungebremst in das Fahrzeug. Die Frau sowie der 39-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 29 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei verletzt. Alle wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.