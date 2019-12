Zwei Tote bei Zusammenstoß auf Bundesstraße in Hessen

Friedberg (dpa) - Bei der Kollision zweier Autos sind im Wetteraukreis in Hessen beide Fahrer ums Leben gekommen. Ein 47 Jahre alter Mann war in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße bei Friedberg beim Überholen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Dort stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Unfallverursacher wurde aus seinem Auto geschleudert und starb. Auch der Fahrer des anderen Wagens starb noch an der Unfallstelle. Seine Ehefrau, die mit im Auto saß, erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.