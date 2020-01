Sonntag (dpa/lby) - Eine 19 Jahre alte Autofahrerin in Österreich ist im letzten Moment aus ihrem Auto gesprungen, bevor dieses 200 Meter in die Tiefe stürzte. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, geriet der Wagen der jungen Fahrerin auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto rutschte dann über den linken Fahrbahnrand hinaus, stürze über eine steile Wiese ab und krachte letztlich gegen ein Haus. Der 19-Jährigen gelang es noch, aus dem abrutschenden Wagen zu springen. Sie blieb bei dem Vorfall am Sonntagmorgen in der Gemeinde Sonntag im Bundesland Vorarlberg unverletzt, wurde aber für weitere Untersuchungen vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Auto entstand Totalschaden.