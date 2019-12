Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 74 Jahre alter Mann ist in Frankfurt von einer U-Bahn erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach den ersten Ermittlungen habe er trotz roter Fußgängerampel an einer Haltestelle die Gleise überqueren wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz sofortiger Notbremsung konnte der U-Bahn-Fahrer den Zusammenstoß im Stadtteil Riedberg am späten Mittwochnachmittag nicht verhindern. Der Fußgänger wurde von der Bahn erfasst, einige Meter mitgeschleift und blieb schließlich unter dem Zug liegen. Für seine Bergung musste die Bahn angehoben werden.

Der Mann kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Lebensgefahr besteht nicht. Der 54 Jahre alte U-Bahn-Fahrer erlitt einen Schock, Fahrgäste wurden nicht verletzt. Der Unfall sorgte für Verspätungen im U-Bahn-Verkehr. Zunächst hatte "hessenschau.de" über den Unfall berichtet.