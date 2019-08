Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der A3 mit vier Lastwagen ist am Freitag einer der Fahrer ums Leben gekommen. Ein weiterer Lkw-Fahrer wurde verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen Frankfurt-Süd und dem Offenbacher Kreuz. Der Verletzte sei aus dem LKW befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei beklagte, dass es im Zusammenhang mit dem Unfall und den Bergungsarbeiten zu Fehlverhalten anderer Autofahrer gekommen sei.