Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 55-jähriger Rollstuhlfahrer ist in Frankfurt von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Rückwärts fahrend hatte der Mann zunächst eine Landstraße im Stadtteil Ostend überquert, teilte die Polizei am Freitag mit. So habe er die in der Straßenmitte verlaufenden Gleise erreicht. Das Überqueren der Straßenbahngleise wird durch eine weitere Ampel geregelt. Diese stand ersten Ermittlungen zufolge vermutlich auf rot.