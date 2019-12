Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Radfahrer ist am Dienstagmittag in Frankfurt von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann sei noch am Unfallort gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Er war neben dem Lkw gefahren, als dieser an einer Kreuzung rechts abbiegen wollte. Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der Radler, dann geriet er unter die Räder des Fahrzeugs. Der Lkw-Fahrer stand nach dem Unfall unter Schock. Das Alter des Getöteten war zunächst nicht bekannt.