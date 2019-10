Frankfurt/Main (dp/lhe) - Ein Motorradfahrer ist in Frankfurt mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde der 59-jährige Mitfahrer schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Motorrad und Tram waren demnach am Sonntag in der Nähe des Hauptbahnhofs zunächst in gleicher Richtung parallel unterwegs. Als die Straßenbahn nach rechts abbog, kam es zur Kollision. Der 48 Jahre alte Motorradfahrer stürzte ebenso wie sein Sozius von der Maschine, blieb aber unverletzt. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.