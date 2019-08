Hoher Sachschaden nach Karambolage am Frankfurter Flughafen

Unfälle - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Karambolage am Frankfurter Flughafen mit sechs Autos ist ein Mann leicht verletzt worden und ein hoher Sachschaden entstanden. Im Ankunftsbereich des Flughafens hatte ein 77-jähriger Autofahrer vor der Einfahrtsschranke gehalten, um ein Ticket zu ziehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Währenddessen sei er versehentlich von der Kupplung abgerutscht und habe gleichzeitig das Gaspedal gedrückt. Laut Polizei durchbrach das Auto daraufhin die Schranke und schob fünf davorstehende Autos aufeinander. Es entstand ein Sachschaden von über 80.000 Euro. Der 77-Jährige sei leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Sonntag.