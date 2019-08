Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Frau hat sich bei einem Sturz vom Balkon ihrer Wohnung in Frankfurt schwere Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm den ehemaligen Lebenspartner der 32-Jährigen fest. Die Ermittler vermuten, dass der 35-Jährige die Frau im Streit in die Tiefe gestoßen haben könnte. "Was genau sich im Zeitraum vor dem Sturz abspielte ist noch offen", sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag.