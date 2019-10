Brünnstadt (dpa/lby)- Drei Ersthelfer haben in Unterfranken eine 83-jährigen Autofahrerin aus ihrem qualmenden Auto befreit. Kurz darauf begann es zu brennen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Seniorin war bei Brünnstadt (Landkreis Schweinfurt) aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen überschlug sich. Zeugen des Unfalls eilten zum Auto und zogen die Frau heraus. Aus dem Motorraum war bereits Qualm aufgestiegen, das Auto fing kurz darauf Feuer. Die 83-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. In ihrem Bericht lobte die Polizei die Ersthelfer für ihren Einsatz.