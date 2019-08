Frankenthal (dpa/lrs) - Ein zwölfjähriger Junge ist in Frankenthal von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war nach ersten Erkenntnissen am Montag vor einem haltenden Bus auf die Straße gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 26-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr bremsen. Bei dem Aufprall wurde das Kind zu Boden geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Zwölfjährigen in ein Krankenhaus. Akute Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.