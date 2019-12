Frankenthal (dpa/lrs) - Ein 31-jähriger Fahrradfahrer ist in Frankenthal von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer Kreuzung hatte der Zweiradfahrer den Angaben zufolge das Auto übersehen, das demnach Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenprall wurde der 31-Jährige von seinem Rad geschleudert. Wie schwer er verletzt wurde, war nicht bekannt.