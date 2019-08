Frankenthal (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall in Frankenthal schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Autofahrer war ihm aufgefahren und hatte ihn 20 Meter vor sich hergeschoben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Fahrer des Autos habe vermutlich Betäubungsmittel konsumiert - sein Führerschein sei am Mittwochnachmittag sichergestellt worden. Ein Rettungshubschrauber habe den 55-jährigen Motorradfahrer in ein Krankenhaus gebracht.