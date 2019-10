Hämelhausen (dpa/lni) - Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Feuerwehrmann in Hämelhausen (Landkreis Nienburg/Weser) mit seinem Privatauto gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 31-Jährige am frühen Morgen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Baum sei bei dem Unfall entwurzelt worden, hieß es. Der Feuerwehrmann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Auto auf etwa 20 000 Euro.