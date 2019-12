Waiblingen (dpa/lsw) - Bei dem Menschen, der am Dienstag im Rems-Murr-Kreis von einem Zug erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde, handelt es sich um einen 78 Jahre alten Mann. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwochmorgen. Er hatte sich aus noch ungeklärten Gründen im Bereich der Gleise zwischen Fellbach und Waiblingen aufgehalten. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Zusammenstoß mit dem Zug um einen Unfall handelte. Laut Sprecher wurde auch ein Fahrrad in der Nähe des Verletzten gefunden. Der 78-Jährige sei im Krankenhaus notoperiert worden. Etwa 100 Reisende warteten demnach während der Unfallaufnahme für rund eineinhalb Stunden im Zug. Danach setzte dieser seine Fahrt nach Stuttgart fort.