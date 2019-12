Fehrbellin (dpa/bb) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 24 in Richtung Hamburg bei Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) sind am Samstag drei Menschen leicht verletzt worden. Ein Autofahrer war auf den Wagen vor ihm gefahren, wie ein Sprecher des Lagezentrums des Brandenburger Polizeipräsidiums mitteilte. Während der Bergungsarbeiten entstand ein mehrstündiger Stau Richtung Hamburg, der sich am frühen Nachmittag wieder auflöste.