Fehmarn (dpa/lno) - Ein 36-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der L209 am Sonntagabend schwer verletzt worden. Sein Auto kam hinter Landkirchen (Kreis Ostholstein) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, so die Polizei am Montag. Der Fahrer musste anschließend aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verdachts von Trunkenheit am Steuer wurde nach Angaben der Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

