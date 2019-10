Auto kracht in Kleintransporter: fünf Menschen verletzt

Falkensee (dpa/bb) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleintransporter in Falkensee (Havelland) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer des Autos (18) soll dem Kleintransporter am Dienstagabend auf einer Kreuzung der Seegefelder Straße die Vorfahrt genommen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Transporter kam nach dem Crash links von der Fahrbahn ab und krachte auf der Mittelinsel gegen einen Schildermast. Vier Insassen des Kleintransporters im Alter von 17, 19, 20 und 57 Jahren sowie der Fahrer des Autos wurden leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 12 000 Euro.