Diepholz (dpa/lni) - Ein 30 Jahre alter Transporterfahrer ist im Kreis Diepholz bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben nahm der Mann beim Überqueren der Landstraße 344 zwischen Barver und Eydelstedt einem 27-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der 30-Jährige starb am Montag am Unfallort. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.