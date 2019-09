Artikel per E-Mail versenden

Ettlingen (dpa/lsw) - Bei einem Überschlag auf der Autobahn 5 bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) sind zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Autofahrer aus Frankreich sei von der Straße abgekommen und eine Böschung hinaufgefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Im Anschluss kam der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und prallte gegen einen Baum. Das Auto sei erst nach etwa 60 Metern liegengeblieben. Der Beifahrer und ein Mitfahrer auf der Rückbank wurden bei dem Unfall in der Nacht zum Sonntag in dem Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die beiden Männer. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallursache war zunächst unklar.