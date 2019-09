Meißner/Eschwege (dpa/lhe) - Nach dem tödlichen Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendemast in Nordhessen suchen Experten weiterhin nach der genauen Unglücksursache. "Die gesamte Konstruktion wird untersucht", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Nach bisherigen Ermittlungen soll es einen technischen Defekt an der Seilwinde gegeben haben. Bei dem Absturz waren am Dienstag drei Männer ums Leben gekommen. Die Arbeiter einer Berliner Firma stürzten 50 Meter in die Tiefe auf eine Asphaltfläche. Sie starben noch am Unfallort. Der 220 Meter hohe Sendemast des Hessischen Rundfunks steht auf dem Berg Hoher Meißner im Werra-Meißner-Kreis.