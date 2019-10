Erlangen (dpa/lby)- Tödlicher Auffahrunfall auf der A3 in Mittelfranken: Der Fahrer eines Abschleppwagens ist am Mittwoch auf einen Sattelzug aufgefahren. Laut Polizei verformte sich das Fahrerhaus dabei derart, dass der 53-jährige Unfallverursacher eingeklemmt wurde und starb. Die Autobahn war in Richtung Regensburg zwischen 12 und 13.30 Uhr voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.