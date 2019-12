Erfurt (dpa/th) - Drei Menschen sind bei einem Unfall leicht verletzt worden, weil ein 18-Jähriger bei Rot über die Ampel gefahren und mit einem anderen Auto kollidiert ist. Der Fahranfänger war am Freitag in Erfurt unterwegs und missachtete das Haltesignal, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im gleichen Moment wollte eine 21 Jahre alte Frau nach links auf die Straße abbiegen. Es kam zur Kollision. Beide Fahrer sowie eine Beifahrerin der 21-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 15 000 Euro. Eine Fahrspur in Richtung Erfurter Innenstadt musste für kurze Zeit gesperrt werden.