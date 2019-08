Erfurt (dpa/th) - Nach dem Unfall mit einer Straßenbahn in Erfurt ist eine Fußgängerin an ihren Verletzungen gestorben. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 78-Jährige war von der Straßenbahn erfasst worden. Sie hatte am Mittwochmorgen den Gleisübergang an einer Ampel überquert, als die Bahn in voller Fahrt mit ihr zusammenstieß. "Es ist anzunehmen, dass sie das Warnsignal der Ampel übersehen hat", hatte eine Polizeisprecherin gesagt. Die Fußgängerin starb am Mittwochnachmittag. Die 30 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben wie auch der Fahrer unverletzt.