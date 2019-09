Erfurt (dpa/th) - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Erfurt ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die 30 Jahre alte Frau hatte am Dienstag die herannahende Tram bei Überqueren der Gleise offenbar nicht bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Straßenbahn erfasste die Frau, die mehrere Meter in das Gleisbett geschleudert wurde. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären. Wegen des Unfalls wurden Straßenbahnen zeitweise durch Busse ersetzt.