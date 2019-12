Eppertshausen/Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen in Südhessen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Auf einer Kreisstraße bei Eppertshausen war ein Wagen am Dienstag in den Gegenverkehr geraten und auf einen Laster geprallt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Die Unfallursache war am Morgen noch unklar. Auch Details zum Unfallopfer nannte die Polizei zunächst nicht. Die K 180 war nach dem Unfall zwischen Eppertshausen und Messel (Kreis Darmstadt-Dieburg) gesperrt.