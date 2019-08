Elsterwerda (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Auto am Donnerstagmorgen auf einem Bahnübergang in Elsterwerda (Kreis Elbe-Elster) ist der Fahrer des Wagens ums Leben gekommen. Die Unfallursache und die Identität des Toten standen am Morgen noch nicht fest, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Dresden-Neustadt und Berlin-Südkreuz wurde wegen des Unfalls gesperrt, wie einer Bahnsprecherin sagte. Die Züge werden über Falkenberg umgeleitet, der Halt in Elsterwerda entfiel. Fahrgäste müssen nach Bahnangaben mit Verspätungen von rund 30 Minuten rechnen.