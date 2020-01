Elmshorn (dpa/lno) - Eine Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Elmshorn (Kreis Pinneberg) tödlich verletzt worden. Die 56-Jährige wurde am Neujahrstag beim Überqueren einer Straße von einem Kleinwagen erfasst, wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Donnerstag mitteilte. Der 19-jährige Autofahrer übersah die Frau auf dem Zebrastreifen. Sie starb noch an der Unfallstelle. Alkohol- und Drogentests verliefen bei dem Unfallverursacher den Angaben zufolge negativ.