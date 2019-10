Ellrich (dpa/th) - Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist nach einem Überholmanöver frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gefahren. Der 18-Jährige sowie der 24 Jahre alter Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden bei dem Unfall in der Nähe von Ellrich (Kreis Nordhausen) am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige hatte laut Polizei die Kontrolle über sein Auto verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Landstraße zwischen dem Ortsteil Woffleben und dem Harztor-Ortsteil Niedersachswerfen musste vorübergehend gesperrt werden.