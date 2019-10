Eisfeld (dpa/th) - Ein 19-Jähriger ist in Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) mit seinem Auto gegen einen Baum gestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der junge Mann war in der Nähe des Ortsteils Waffenrod unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach dem Aufprall sei das Auto bei dem Unfall am Samstagabend zudem zur Seite gekippt.