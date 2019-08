Eisenach (dpa/th) - Schwer verletzt hat sich ein Fahrradfahrer in der Nacht zu Sonntag bei einem Sturz in Eisenach. Der 29 Jahre alte Mann sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Unfallursache sei bisher nicht bekannt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.