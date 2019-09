Eisenach (dpa/th) - Ein 25 Jahre alter Mann hat sich mit seinem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Seine beiden 23 Jahren alten Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Der Fahrer war in einer Rechtskurve in einem Eisenacher Ortsteil nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleinwagen überschlug sich und landete auf einem Feld auf dem Dach. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 2000 Euro.