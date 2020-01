Ein Toter des Unfalls in Südtirol wohnte in Niedersachsen

Luttach/Hannover (dpa) - Ein Todesopfer des schweren Verkehrsunfalls in Südtirol kam aus Niedersachsen. "Einer der Getöteten wohnte in Niedersachsen. Mein tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, aber auch denen aller anderen Todesopfer", zitierte die Staatskanzlei am Sonntag auf Anfrage Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Über die Herkunft des Opfers hatte zunächst Radio ffn berichtet.

Ein Auto war in der Nacht in Luttach in eine Reisegruppe gefahren und hatte sechs junge Menschen getötet. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen, wie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte. Elf Menschen wurden bei dem Unfall, den ein vermutlich betrunkener Autofahrer verursacht hatte, verletzt.