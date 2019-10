Ehingen (dpa/lsw) - Eine 26 Jahre alte Traktorfahrerin hat in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) einem Auto die Vorfahrt genommen - die Folge war ein Unfall mit zwei Verletzten. Die Frau fuhr am Samstagabend mit ihrer Zugmaschine und einem Anhänger von einem Feldweg auf die Straße und übersah dabei einen 64-Jährigen in seinem Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto prallte demnach gegen den Anhänger des Traktors und wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 64-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sein 29 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb laut Polizei unverletzt.