Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Ein 81-jähriger Fußgänger ist in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwochabend auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik.