Kassel (dpa/lhe) - Ein Geisterfahrer hat auf der Autobahn 49 einen tödlichen Unfall verursacht. Für einen 23 Jahre alten Autofahrer kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Seine gleichaltrige Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 25-Jähriger am Freitagabend mit seinem Wagen in falscher Richtung auf die A49. Kurz vor der Anschlussstelle Edermünde krachte er in mehrere Fahrzeuge. Der Verursacher und zwei weitere Männer kamen ebenfalls in eine Klinik. Die Autobahn war in Richtung Kassel gesperrt.