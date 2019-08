Landau (dpa/lrs) - Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß nahe Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) schwer verletzt worden - einer von ihnen lebensgefährlich. Der 53 Jahre alte Fahrer hatte ersten Ermittlungen zufolge am Montag beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines 33 Jahre alten Motorradfahrers übersehen, wie die Polizei in Landau berichtete. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Landau geflogen. Der jüngere Verletzte wurde in eine Klinik nach Neustadt gebracht. Die Landstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen zum Unfallhergang auf Zeugen.