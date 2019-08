Ebersbach (dpa/sn) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein 76 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Die beiden Wagen seien aus bislang ungeklärter Ursache am Freitagmorgen in Ebersbach (Kreis Meißen) gegeneinander geprallt, teilte die Polizei mit. Der Senior starb noch am Unfallort, sein Beifahrer sowie die Fahrerin des anderen Autos wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.