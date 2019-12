Ebelsbach (dpa/lby) - Vor den Augen seiner Ehefrau ist ein Autofahrer am Donnerstag bei einem Unfall in Unterfranken ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters war laut Polizei in Ebelsbach (Landkreis Haßberge) aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto des 69-Jährigen zusammengekracht. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an Ort und Stelle starb. Seine 63 Jahre alte Frau saß den Angaben zufolge auf dem Beifahrersitz und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Der 65 Jahre alte Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und kam auch in eine Klinik.