Ebeleben (dpa/th) - Bei einem Verkehrsunfall im Kyffhäuserkreis sind ein Hund getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Die beiden Tiere seien am Dienstag auf der Bundesstraße 249 bei Ebeleben von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der eine Hund sei dabei in den Gegenverkehr geschleudert und prallte gegen ein weiteres Fahrzeug, bevor er im Straßengraben landete, wo er starb. Der schwer verletzte Hund wurde von einem Tierarzt betreut. Die Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Halterin der Tiere konnte den Angaben zufolge ermittelt werden.