Duisburg (dpa/lnw) - Eine 46-jährige Frau hat sich schwer verletzt, als ihr Auto an einem Abhang rückwärts wegrollte und sie versuchte herauszuspringen. Die Frau sei am Donnerstagabend mit ihrem Freund am Hafenbecken in Duisburg unterwegs gewesen und habe sich kurz im Auto aufwärmen wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Plötzlich sei der Wagen ins Rollen geraten. Die Frau versuchte laut Polizei, aus dem Auto zu springen, wurde kurz mitgeschleift und verletzte sich. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto kam auf einem schlammigen Gelände neben dem Hafenbecken zum Stehen.