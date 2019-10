Duisburg (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist in Duisburg in eine Bushaltestelle geschleudert und hat eine Mutter und ihr sieben Jahre altes Kind erfasst. Die 44-Jährige wurde dabei am Freitag so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Das Kind und der Autofahrer wurden leicht verletzt. Weshalb der 27-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, war am Samstag noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte.