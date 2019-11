Düsseldorf (dpa/lnw) - In einem Düsseldorfer Einkaufszentrum sind zwei Frauen und ein Kind verletzt worden, als eine Staub- und Sichtschutzwand aus Gipskartonplatten umstürzte. Teile der Leichtbauwand seien an einem Geländer zerbrochen und ins Untergeschoss der Ladenpassage gefallen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. Dort seien die Frauen und das Kind von den Teilen getroffen und verletzt worden. Alle drei kamen ins Krankenhaus. Für andere Besucher habe keine Gefahr bestanden, so dass eine Räumung des Einkaufszentrums nicht erforderlich gewesen sei. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung der Ursache aufgenommen.