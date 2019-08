Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil sie an einer Unfallstelle aggressiv über die lange Wartezeit schimpfte und damit die Rettungsmaßnahmen der Einsatzkräfte störte, muss eine 50-Jährige in Düsseldorf nun mit einer Anzeige rechnen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich die Frau, die nach einem Unfall auf der B7 mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer im Stau stand, lautstark über die Sperrmaßnahmen beschwert. Dabei habe sie immer wieder die Rettungsgasse betreten. Laut Einsatzbericht habe sich die 50-Jährige vollkommen verständnislos über die Dauer der Rettungsmaßnahmen gezeigt, schließlich handele es sich "doch nur um einen einzigen Motorradfahrer".