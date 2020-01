Düren (dpa/lnw) - Bei der Vollbremsung eines Linienbusses ist am Donnerstagnachmittag in Düren eine 65-jährige Frau von einem Klappsitz gefallen und schwer verletzt worden. Der Fahrer habe laut Polizei stoppen müssen, weil ein Autofahrer mit "rücksichtslosem Verhalten" den Bus beim Spurwechsel geschnitten haben soll. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht, weitere Fahrgäste nicht verletzt worden. Nun werde der Autofahrer gesucht.