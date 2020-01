Dresden (dpa/sn) - Eine Radfahrerin ist in Dresden beim Abbiegen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 55-Jährige wollte nach links in eine andere Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fuhr demnach am Freitagnachmittag hinter ihr und erfasste sie. Die Frau starb noch am Unfallort.

Einem Bericht der "Dresdener Neueste Nachrichten" zufolge war der Autofahrer vermutlich mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die Frau soll meterweit durch die Luft geschleudert worden sein. Dies bestätigte die Polizei am Abend nicht.