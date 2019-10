Dresden (dpa/sn) - Ein Lastwagen ist im Autobahntunnel Dölzschen in Dresden ins Schleudern geraten und gegen eine Wand gefahren. Der 62 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Unfall am frühen Samstagmorgen leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Vermutlich hatte der Laster einen technischen Defekt, zog nach links und krachte in die Tunnelwand. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten blieb der Tunnel der Autobahn 17 in Richtung Prag zunächst gesperrt, hieß es.