Dresden (dpa/sn) - Wegen eines Lastwagenunfalls auf der Elbebrücke auf der Autobahn 4 bei Dresden ist der morgendliche Berufsverkehr stark beeinträchtigt worden. Die Autobahn sei in Richtung Görlitz zwischen Dresden-Altstadt und Dresden-Neustadt gesperrt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Autofahrer werden an der Abfahrt Dresden-Altstadt abgeleitet. Die Bergung könne bis in die Mittagsstunden dauern, teilte ein Polizeisprecher mit.