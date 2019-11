Dresden (dpa/sn) - Ein alkoholisierter Fahrer ist nahe Dresden mit seinem Auto von der Straße abgekommen und dabei verletzt worden. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab, dass der 33-Jährige 2,0 Promille hatte, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn am späten Donnerstagabend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt.